Lo que ELN hizo con papá de Luis Díaz “es una bajeza, son trogloditas que no entienden”: Ariel Ávila

“Que el ELN haga esto es un ataque al proceso de paz, es una gran bajeza”, manifestó el senador Ariel Ávila tras conocerse que el papá de Luis Díaz fue secuestrado por esa guerrilla, que actualmente adelanta diálogos de paz con el gobierno Petro y que, con esta acción, viola el protocolo del cese al fuego bilateral.



Ávila consideró que este hecho “tiene la intención de destruir la legitimidad del proceso, porque secuestran al papá de una de las personas más queridas del país, pero además es no entender el momento que está viviendo la sociedad colombiana”.

Sobre los diálogos del ELN con el Gobierno nacional, el senador expresó que, a raíz del secuestro del papá de Luis Díaz, surge “una crisis de legitimidad muy fuerte. Va a ser muy difícil levantar la credibilidad del proceso de paz, así la mesa continúe. De momento el gobierno va a tener que congelar el inicio del nuevo ciclo de negociación y va a entrar en un proceso de hibernación”.

El analista reiteró que el secuestro del papá de Luis Díaz “es una bajeza, el ELN son unos trogloditas que no entienden la sociedad en la que estamos y esto pone en jaque al gobierno”.

“Todo el buen ejemplo que habían dado en el cese bilateral lo borran con las patas en cuestión de segundos”, recalcó Ariel Ávila en Caracol Ahora.



¿No hay línea de mando en el ELN?

Para el senador Ávila, el secuestro del papá de Luis Díaz mostraría “que no hay línea de mando. Lo cierto es que incluso el mando del ELN queda deslegitimando y ahora toca encontrar las razones de por qué hubo este secuestro, que liberen al señor Luis Manuel Díaz y además que el ELN dé explicaciones y si esto si obedece a que se están desacatando las instrucciones de esta organización”.

El analista fue enfático en decir que “más que el cese al fuego, queda en jaque es el proceso mismo, todo el proceso como un todo. Es decir, el problema no va a ser el cese al fuego; toda la mesa de negociación, todo lo que se ha avanzado es lo que queda en jaque”.

Subrayó Ariel Ávila en Caracol Ahora que “por el impacto que tiene esto, ellos no pueden llegar al ciclo sin antes la liberación del señor Luis Díaz. Y segundo, tienen que llamar a una especie de consultas o parar esto mientras se resuelve, así liberen Díaz, qué es lo que está pasando en el mando. Es decir, esto va a llevar de forma casi que inmediata al congelamiento de las negociaciones y luego, aún liberado el señor Díaz, no se van a poder arrancar rápidamente las negociaciones hasta no revisar las condiciones del cese al fuego, de la mesa, de mando y control de los comandantes del ELN”.