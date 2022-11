“Me vulnera derecho al trabajo y la igualdad”: los argumentos de Esperanza Gómez contra Instagram

Se llevó a cabo este martes una audiencia pública ante la Corte Constitucional por la tutela que interpuso la actriz porno y modelo Esperanza Gómez contra la red social Instagram, por presuntamente violentarle su derecho al trabajo y la igualdad, entre otros.

Según explicó ante la Corte Constitucional, la red social Instagram le cerró una cuenta en 2021, con cerca de 5,7 millones de seguidores, sin ninguna razón.

“Esperanza Gómez orgullosamente sí ha sido estrella porno, pero eso no significa que yo venda servicios sexuales. Yo no he sido ni prostituta ni ‘escort’”, señaló la modelo y actriz ante los magistrados.

Tras explicar que pese a que jamás ha incumplido las reglas de Instagram, pues no ha hecho publicaciones ni explícitas ni pornográficas en ella, la siguen censurando.

“Instagram decide encasillarme en la pornografía. Yo mostraba cocinando, haciendo ejercicio, explicando cómo (se hace) una dieta saludable, paseando a mi perra, en la playa. Es una clara discriminación de Instagram contra mí”, agregó Esperanza Gómez.

Además, explicó a los magistrados que su nombre es una marca constitucionalmente registrada en el territorio colombiano y les pidió que le protejan los derechos que tiene como ciudadana.

“Quiero que se me respeten mis derechos, se me está vulnerando el derecho al trabajo, a la igualdad”, dijo.

El turno fue entonces para la abogada representante de Facebook Colombia y señaló que esta empresa no controla el servicio de Instagram, y que es una sociedad distinta a Meta.

Que por ello no violó los derechos de la accionante ni por omisión ni por acción, y la acción de tutela no procede.