Mensaje de Linda Palma a quienes sufren de esclerosis múltiple: “Tengan fe, se puede estar bien"

Tras su aparición en la gala de los Critic’s Choice Awards y luego de anunciar que sufría de esclerosis múltiple, la actriz Christina Applegate levantó polémica y fue tendencia en redes sociales por su aspecto físico. Los desafortunados comentarios no se hicieron esperar respecto a cómo lucía por cirugía plástica y no por la enfermedad.

Linda Palma, presentadora de entretenimiento de Noticias Caracol, habló de la esclerosis múltiple, pues fue diagnosticada con este enfermedad hace casi 15 años.

Para ella, los comentarios hacia Applegate fueron terribles, desafortunados y absolutamente insensibles, ya que los internautas no son conscientes que es sufrir de esta enfermedad.

La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, que conlleva la destrucción preferentemente de la vaina mielínica de las fibras nerviosas, aunque también se dañan las propias fibras nerviosas (axones), en el sistema nervioso central, según la Clínica de la Universidad de Navarra, España.

De acuerdo con la presentadora de Noticias Caracol, no se ha descubierto una causa o un marcador específico que lleven a saber el porqué de este padecimiento.

“No es un tema genérico, en mi caso, nadie en mi familia, gracias a Dios, tiene la enfermedad, ninguno de mis parientes tiene algún tipo de problemas médicos, soy la única paciente con esto. Entonces, es muy difícil porque hay médicos que dicen que es por factores de alimentación, hay unos que hablan de temas ambientales de cómo la contaminación, la polución, etc., puede afectar en esto. En fin, hay diferentes versiones, pero no hay nada certero de por qué da esclerosis múltiple”, expresó Linda Palma.

Ella indicó que, pese a tener esta enfermedad tan difícil, no tiene ninguna restricción o alguna complicación por padecer esclerosis múltiple. Sin embargo, conoce de casos en los cuales mucha gente sufre de bastantes discapacidades.

“Es muy complicado vivir porque más allá de no poder hacer las cosas normales o que entendemos del día a día, como cepillarse los dientes, levantar un vaso, poder cocinar, estar escuchando todo el tiempo o ser consciente que la sociedad alrededor te está juzgando, está todo el tiempo pendiente de qué puede o no puedes hacer, inevitablemente, eso afecta”, agregó.

A Linda Palma le diagnosticaron esclerosis múltiple en el año 2008 y ella manifiesta que su vida cambió, puesto que los primeros cuatro años estuvo en negación porque nunca había sufrido de nada.

“Yo soy una persona creyente, entonces peleé mucho con Dios porque no entendía por qué me había pasado esto a mí. Sentí mucho miedo”, indicó la comunicadora.

Sin embargo, pese a la negación y el miedo, ella entendió que tenía este padecimiento, se motivó a seguir adelante y a vivir con la enfermedad. Por ejemplo, cambió sus hábitos y ahora agradece tener esclerosis múltiple porque le ha permitido “llegar a muchas personas que están pasando por un mal momento”.

La esclerosis múltiple, cuyas siglas con EM, es una dolencia totalmente distinta al ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad mucho más compleja y que “produce una degeneración de las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal”.

Juan Carlos Unzué, un exfutbolista español que sufre de ELA, dio una conmovedora entrevista de cómo es vivir con esta dolencia e indicó que “es una enfermedad clasista" y que le "jode" sentirse "un privilegiado”.

La entrevista de Unzué conmovió a Linda, pues ella dice que pacientes que sufren de alguna condición son como “hermanitos” y le da la razón al exfutbolista porque los tratamientos para este tipo de dolencias degenerativas son “muy costosos”.

“Tanto en la enfermedad de él como en la mía, uno llega al punto de que se siente como una carga. Cuando yo tuve mi recaída en el 2016, me sentía así en un momento y tuve como un lapsus, digamos que fui negativa, me hablaba muy feo y me sentía eso, una carga para la gente”, expresó Linda.

Ella les dice a los pacientes de esclerosis múltiple que “no se dejen coger tiempo”, que tengan en cuenta de los avances de la ciencia para vivir bien pese a tener este padecimiento, tener mucho juicio con el tratamiento, no creer en un solo diagnóstico médico para tener certeza que se tiene esa enfermedad.

“Tener un dictamen muy certero de la enfermedad, ponerse juiciosos con el tratamiento y saber que se puede estar bien”, manifestó la presentadora.

Según Linda, hay muchos tratamientos para la esclerosis múltiple, como medicamentos que se toman deponiendo de las lesiones que haya en el cuerpo, inyecciones, pero todo lo dictamina la junta médica que esté al tanto.