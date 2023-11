Miguel Uribe tras secuestro del papá de Luis Díaz: "Es volver a los peores momentos de la violencia"

Tras confirmarse el secuestro del papá de Luis Díaz a manos del ELN , se generaron reacciones políticas en Colombia, especialmente de integrantes de la oposición que condenan estos actos de violencia y ponen en entredicho la voluntad de paz de la guerrilla.



En entrevista con Caracol Ahora, Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, expresó su solidad con la familia de Luis Díaz y catalogó el secuestro de su padre como un hecho lamentable.

"Es como devolvernos en el tiempo a los peores momentos de la violencia, donde nuevamente el ELN y otros grupos criminales están secuestrando colombianos", comentó el senador.

Para Uribe Turbay, este es el resultado de "un discurso de impunidad que este gobierno ha utilizado, entre otras cosas, para reivindicar la violencia y a los grupos criminales". Añadió que, desde su perspectiva, se ve a un "gobierno absolutamente tímido para combatir la criminalidad".

"Ha dejado crecer el narcotráfico, tiene amarrados de manos y pies al Ejército y a la Policía, y por el otro lado lo único que hace es un esfuerzo enorme para ofrecer impunidad, suspender órdenes de captura y proteger a los delincuentes en Colombia", comentó Uribe.

Haciendo un análisis del panorama actual, el senador Miguel Uribe opinó que el país no tendrá paz si no se tiene una política de seguridad clara. Además que, si el ELN está sentado con el gobierno en un "supuesto diálogo" para alcanzar un proceso de paz, debe demostrar su voluntad genuina para hacerlo.

"Eso implica cesar por completo todas las actividades criminales y, por supuesto, liberar inmediatamente, no solo al señor Luis Manuel Díaz, sino garantizarle la vida y su integridad", destacó el político.

El senador del Centro Democrático fue enfático en decir que el ELN no debería estar cometiendo un solo acto criminal, dado el proceso de paz que adelanta con el gobierno Petro.

"Este es un llamado, no solo al ELN, sino a los demás criminales de Colombia: no pueden pretender tener una vía para someterse al estado de derecho, tener algún tipo de beneficio judicial, si no demuestran la voluntad genuina para alcanzar la paz", concluyó Miguel Uribe en Caracol Ahora, al reaccionar al secuestro del papá de Luis Díaz.