“Nos duele mucho ver a niños sin extremidades y sin cabeza”: crudo relato de pediatra en Gaza

El médico pediatra Imad Kabaja narró, desde un hospital en el sur de la Franja de Gaza, las crudas historias que ha tenido que ver por cuenta de los ataques del ejército israelí. Y es que, pasados 12 días del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, los relatos que se conocen son cada vez más estremecedores.



“Nos duele mucho ver a los niños quemados, heridos y sin extremidades, sin cabeza. Usan bombas, la verdad, es para matar, quemar, todo lo que no se debe hacer con los civiles. No hay guerreros aquí cerca al hospital, cada día más y más muertos y heridos”, contó el doctor Kabaja.

En medio de la entrevista con Caracol Ahora, comentó que entre los casos más tristes que ha tenido que atender está el de una numerosa familia, de 45 personas, de la que sobrevivieron solo dos niños.

“Quedaron dos vivos, uno de 2 años y otro de 4 años, ellos son los únicos salvados. Y los niños me agarraban y me decían, llorando: 'quiero a mi madre, quiero a mi papá, quiero a mi mamá'. Nosotros al final somos humanos”, destacó.

El especialista también indicó que tenía colegas en el Hospital Bautista de Gaza, el cual fue bombardeado el martes 17 de octubre, un hecho internacionalmente rechazado que dejó más de 500 víctimas mortales.



“Tenemos muchos colegas, nuestros colegas están allá, ahora están entre los muertos y no han hecho nada más que ayudar a la gente civil, a los heridos”, dijo al rechazar los ataque a hospitales. "Como médicos no sabemos ni cómo agarrar un arma” y “yo no quiero matar gente israelí, quiero vivir en paz solamente, no quiero escuchar que ellos mueren ni que nadie muere”, agregó Imad Kabaja.

El doctor, que admitió que en este momento en Gaza están "trabajando con las uñas", hizo una reflexión: “Hay una pregunta que siempre está en mi mente: ¿no entiendo por qué hacen esto con nosotros? Nuestra tierra está ocupada por Israel, nos están ocupando, nos están cerrando a Gaza como una jaula, (hace) 16 años la Franja está cerrada”.

El pediatra Imad Kabaja, quien estudió en Suramérica, específicamente en Bolivia, subrayó que sueña con volver a ver a “mi gente latina”, pero no tiene ni dinero ni la capacidad de llegar. “Trabajo y trabajo sin que alguien me dé nada, solamente para ayudar a la gente”.

Contrario a lo que comentó en entrevista con Caracol Ahora otro de sus colegas, el doctor Mahmoud Alimoor, quien está en el mismo hospital con su familia, el pediatra Kabaja no está en compañía de sus seres queridos y, de hecho, no sabe de ellos hace varios días porque la conexión es difícil.