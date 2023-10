Padre Chucho rompe en llanto al hablar con Caracol Ahora sobre su situación en Israel

El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre Chucho, no pudo contener el llanto al hablar con Caracol Ahora sobre su situación actual en Israel. Y es que hacía pocos minutos, relató, sonaron las alarmas y “nos pegamos un susto terrible porque cualquier cosa que pasa aquí hay unos refugios y todos tenemos que correr y mis colombianos se me perdieron, se metieron a la cocina, yo terminé metido con los judíos y no sabía yo dónde estaban, hasta que por fin nos encontramos. Es compleja la situación en Jerusalén”.



No obstante, manifestó su felicidad por las “buenas noticias del presidente Gustavo Petro que quiere que todos los colombianos puedan regresar hoy mismo si fuera posible a Colombia”, esto luego del anuncio de la Cancillería, que informó que se enviarán aviones a Israel para repatriar a los connacionales que quedaron atrapados en la guerra con Hamás.

El padre Chucho y su grupo llegaron a Israel justo el día en que estalló el conflicto, el pasado sábado 7 de octubre.

Pese a la situación, el cura colombiano manifestó que ha animado a las personas que lo acompañan “en la fe porque estamos en la tierra de Dios y esto nos ha hecho caminar, fortalecer, de que Dios peleará por nosotros y que no tengamos miedo. Dios está delante de nosotros, aunque cuando suenan las alarmas corremos”, trayecto que es de unos dos minutos, según sus cuentas.

El padre Chucho contó que habían ido a Israel “a peregrinar, a visitar los lugares santos. Yo estaba en Roma en un entrenamiento con la Asociación Internacional de Exorcistas y vine para acompañar espiritualmente, para guiar espiritualmente, pero de guía espiritual me he convertido en un protector”.

Les dijo a las familias de las 92 personas que lo acompañan que, pese a lo que viven en Israel, “estamos bien con la ayuda de Dios. Aquí nos ven, estamos bien. Hemos tenido tiempo también de reír, nos hemos alegrado en medio de la tristeza. Nos reímos de nuestras carreras y de donde nos escondemos, lloramos, pero estamos hoy también con lágrimas de alegría por las buenas noticias de la embajada".

No obstante, cuestionó a “las aerolíneas Iberia, Lufthansa, que de una manera irresponsable nos cancelaron, nos dejaron a la deriva sin ninguna posibilidad, sin ninguna protección, sin darnos una posibilidad siquiera de ir a Jordania o a El Cairo”.

“Si no es por nuestra embajadora Margarita Manjarrés, estarían estas personas -que son mayores- totalmente desprotegidas. Pasé de ser el guía espiritual a cuidar y proteger de ellos. No solo colombianos, son mexicanos, de Estados Unidos, son de varios lugares. Hasta que no salga el último, no me voy yo”, manifestó el padre Chucho en Caracol Ahora.