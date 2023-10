Palestino habla desde Gaza con Caracol Ahora, mientras caen bombas: “Estamos esperando la muerte”

Mohamed Imad, que trabaja como farmacéutico en la Franja de Gaza, hizo un doloroso y desesperado llamado por la situación que se vive debido a los bombardeos israelíes que no se detienen, y que se escucharon mientras dialogaba con Caracol Ahora. “Estamos esperando la muerte en cada momento, no estamos haciendo nada más que eso”, reconoció.



Y es que Israel declaró un bloqueo total a Gaza, sin permitir que entre ningún suministro de ayuda ni combustible para el funcionamiento de la planta eléctrica que alimenta el territorio y de la que a la vez depende el suministro de agua potable.

Este palestino, que parece haber perdido la esperanza y la fe, contó que huyó de su hogar hace dos días “porque destruyeron toda el área donde vivo yo y estamos en la casa de mi abuelo, más de 40 personas”, entre ellos sus tíos, sus padres, y sus sobrinos, incluidos 12 niños.

Según él, están juntos porque “si vamos a morir, vamos a morir todos, no queremos que se quede uno porque cómo va a seguir con su vida”.

Afirma que lo que está pasando en Gaza “es un genocidio”.

Mientras hablaba con Caracol Ahora, se escuchaban los bombardeos israelíes. “Vives este día y duermes para amanecer mañana”, expresó en medio de la oscuridad, por las medidas radicales que tomó el estado hebreo contra la Franja de Gaza.

“Sin luz, sin agua, sin comida. Tenemos más de tres o cuatro días comiendo arroz y pasta nada más”, declaró, aseverando que no hay energía desde el segundo día que empezó la guerra.

Niños en Gaza

“Si nosotros los adultos estamos asustados, imagínate cómo los niños van a dormir”, comentó Mohamed.

“¿Qué han hecho los niños contra Israel?, ¿qué culpa tienen los niños para vivir esta vida?, ¿qué culpa tenemos nosotros para esperar la muerte?”, reclamó el palestino en Caracol Ahora.

Así mismo, dijo que cuando se avecina un bombardeo, los israelíes “a veces alertan si quieren bombardear un edificio, (…) pero en la mayoría de los casos no”.

“Es imposible pronosticar cuándo van a lanzar bombas. Es imposible. Ellos lanzan bombas todo el tiempo. Todo el tiempo, en la mañana, en el día, en la noche, todo el día están lanzando bombas. Y hay un dicho aquí en Palestina: la bomba que te mata nunca vas a escuchar su sonido”, recalcó Mohamed Imad sobre lo que pasa en Gaza, adonde no se puede salir porque “todos los caminos principales están destruidos”. “Y tenemos mucho miedo de salir porque a veces, cuando sales, ya bombardean un edificio donde sales o donde vayas y te matan”.

“Tengo muchos amigos que están heridos y muchos amigos que ya se murieron, sus familias, y muchos amigos que ya destruyeron sus casas, sus farmacias, sus carros, todo, muchos amigos, más de más de 30 amigos que yo conozco y que son mis amigos, que ya se murieron y hay muchos que están heridos”, relató.

Insistió en que “todos nosotros estamos esperando nuestro turno en las bombas y en la muerte. Todo lo que estamos haciendo es esperando la muerte, nada más, porque no tenemos nada que hacer, no hay internet, no hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay nada”.



Reclama por el silencio del mundo

“Estamos sintiendo que estamos abandonados por todo el mundo, porque ¿dónde está el mundo?, ¿dónde está la ayuda humanitaria internacional?, ¿dónde están las asociaciones de los DD. HH.? ¿Nosotros no somos humanos?, ¿no tenemos el derecho a vivir?”, expresó indignado Mohamed.

“La vida en Gaza no se aguanta, sea en guerra o sin guerra, aquí en Gaza no hay vida, si quieres trabajar no hay trabajo”, aseguró.

Así mismo, le dijo al mundo que “esta es nuestra tierra. Imagínate que uno llega a su casa y quieren derrumbar tu casa. ¿Qué vas a hacer? Nos roban, nos matan todo el tiempo, nos secuestran, nos bombardean, nos masacran y todo el tiempo nos hacen eso y dicen después que nosotros somos terroristas”.

En Israel “tienen tanques, aviones, todo, nosotros no tenemos nada, lo que estamos haciendo es resistir. Lo que está pasando en la Franja de Gaza son masacres, es un genocidio, con los niños, los edificios, los civiles, ¿qué culpa tenemos de eso? ¿Por qué el mundo está en silencio? Todo el mundo está diciendo que nosotros somos terroristas”, insistió.

Según Mohamed, “estamos viviendo en una cárcel grande, no hay nada. En los días sin guerra no hay electricidad, viene como cuatro o seis horas al día, no hay trabajo, no hay agua. La presión de más de 100 años, cada día hay mártires en Gaza, cada día hay heridos, cada día hay casas que se destruyen”.

Y reiteró, antes de llorar, que “siempre nos matan, siempre nos roban, siempre matan niños, siempre matan damas, siempre entran a nuestros lugares santos y hacen muchas cosas en nuestros lugares santos que no nos gustan”.

En su declaración, pidió “que el mundo sea justo, que vea con sus ojos, que me responda a la pregunta si tenemos el derecho para vivir o no. Si tenemos el derecho a que nos dejen vivir en paz. Quiero que todo el mundo sepa que nosotros somos los dueños de esta tierra, que somos simples, que queremos vivir en paz como todo el mundo”.

“Estamos esperando la muerte, nada más”, finalizó en esta dura entrevista con Caracol Ahora.