Paula Patarroyo, la chica del call center, habla de las redes sociales y de su vida real

La creadora de contenido Paula Patarroyo, conocida como la chica del call center, cuenta cómo ha sido su experiencia con las redes sociales, en donde se ha hecho muy popular, y su vida personal en la que destaca su trabajo en una empresa y su formación profesional como química farmacéutica. "No recibo mucho 'hate' como le decimos, porque yo no me meto con nadie, no hago contenido controversial y las cosas que digo del call center son cosas que pasan", asegura Paula. En Lo más viral , Paula Patarroyo habló de su vida y los proyectos que tiene a futuro.