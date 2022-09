¿Por qué la generación Z no quiere etiquetas en una relación?

Los nacidos entre la mitad de los 90 y de la primera década de los años 2000, que pertenecen a la generación Z, han cambiado su manera de pensar respecto a las citas, el sexo y las relaciones sentimentales.

Es decir, no priorizan un mayor nivel de compromiso en las relaciones románticas. Pero esto no implica que no tengan interés en el romance y en la intimidad, están encontrando nuevas formas de satisfacer esos deseos y necesidades de un modo que encaje mejor en sus vidas.

Además la generación Z ha cambiado sus prioridades en su vida laboral y profesional. Angélica Bernal, psicóloga y profesora de la Universidad Javeriana, habló de este estudio de la cadena BBC en Noticias Caracol Ahora .

