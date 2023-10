Sebastián Martínez, el joven samario que pagó su universidad trabajando en los semáforos

El talento nato de Sebastián Martínez para el fútbol freestyle lo llevó a poder levantar con orgullo su título como profesional en Deportes, no solo por sus habilidades, sino porque con ello pudo ganar dinero en semáforos para ayudar a su familia a costear los gastos de la universidad .



En entrevista con Caracol Ahora, Sebastián Martínez, un joven samario lleno de sueños, comentó que comenzó a trabajar en los semáforos cuando se dio cuenta de que esto podría ayudar a cubrir los gastos de su carrera en la universidad.

"Empecé a ver que a la gente le gustaban mucho los shows callejeros de freestyle, que era algo con lo que se entretenían (...) La gente era muy cálida, muy amable, y gracias a esto pude pagar mi diplomado, mi derecho a grado y varias cosas más que ayudaron a que el día de hoy pueda ser un profesional en Deportes", relató el joven.

Dijo que su familia no vivía mal, pero tenían lo justo, por lo cual era complicado para sus padres cubrir todos los gastos que lleva la formación profesional en Colombia, aunque hubiera conseguido una beca.

"Yo no quise quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi papá se mataba el doble y a mí me gustaba hacer freestyle, y a la gente le gustaba, entonces dije 'yo quiero ganarme esto con mi sudor', y me cubría mis cosas", destacó el deportista.

Publicidad

Admitió que al principio fue un reto coordinar las maniobras deportivas con el tiempo adecuado que debía pasar en cada semáforo, sin embargo, es algo que fue perfeccionando.

"Como artista callejero duré dos años, casi tres. Trabajaba diario dos horas, porque el resto del tiempo tenía que dedicárselo a trabajos de la universidad", comentó Sebastián Martínez.

Publicidad

Gracias a título en Deportes de la Universidad de Magdalena decidió dejar el trabajo en los semáforos y comenzar a dar clases de fútbol freestyle en varias academias de la ciudad de Santa Marta, además de dictar charlas motivacionales y realizar exhibiciones.

"Yo creo que el aprendizaje nunca termina, eso lo aprendí en la universidad. Siento que el estudiar siempre nos va a llevar a algo más grande. Luchando se puede cumplir los sueños", concluyó Sebastián Martínez.