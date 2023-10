¿Sin alcaldía no hay paraíso? Gustavo Bolívar admite culpas y lanza pullas en Caracol Ahora

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar habló con Caracol Ahora del porqué cree fue derrotado en las urnas el pasado domingo 29 de octubre y cuál fue la razón que tuvo para decir que había que “recoger esos pedazos que quedan rotos del Pacto Histórico”.



Sobre la supuesta ruptura del movimiento del gobierno de Gustavo Petro, Bolívar aseveró que lo que quiso decir fue que “el Pacto Histórico no cumplió en la inscripción de candidaturas con los avales para muchos de nuestros candidatos en todo el territorio”.

Por esa razón “muchos se fueron a otros partidos a buscar avales y perdimos mucho liderazgo. Me refería a ir a recoger esos liderazgos en todos esos partidos”, dijo.

Agregó que los miembros del Pacto Histórico “no fuimos capaces de recoger esos avales por pura ineficacia y puro centralismo. Uno no puede pretender desde Bogotá estar armándoles las listas a los municipios de toda Colombia”.

Así mismo, Gustavo Bolívar consideró que el Pacto Histórico no salió ganador en estos comicios, “un triunfo habría sido ganar Bogotá. Pero que sí avanzamos y tenemos más posiciones de las que teníamos antier, sí es cierto”.

“Si el Pacto hubiera estado organizado, hubiéramos tenido candidaturas de unidad, habríamos ganado más posición. Pero se partió en muchos lugares el Pacto por las listas cerradas en consulta interna”, añadió en Caracol Ahora.

¿Por qué cree Gustavo Bolívar que no ganó la Alcaldía de Bogotá?

“Al final siento que hábilmente por el viaje del presidente a China y su intención de mejorar el metro, de hacer una sola línea subterránea, la alcaldesa entró a participar en política, a pedir que no votaran por quienes queríamos parar el metro, y nosotros nunca dijimos que queríamos parar el metro, y hábilmente lograron hacer del metro un plebiscito prácticamente en las urnas”, sostuvo.



“Se les anota que es una estrategia que les funcionó”, acotó.

Gustavo Bolívar reiteró que “no vine a hacer política en lo que está normalizado: recibirles plata a contratistas, hacer una campaña gigante, muchos medios, eso cuesta mucho dinero, entonces tiene uno que hacer trampa, pasar plata debajo de mesa, y yo no soy capaz de hacer eso. Intentemos hacer una campaña decente”.

Aseguró que “cuando un contratista mete plata en campañas está pidiendo una retribución, eso no lo hace gratis, esa retribución es contratos inflados, contratos corruptos”.

“Lo dije varias veces en los escenarios, prefiero perder a tener que entregármele a esas personas. Ahí no hay errores. Creo que 571 mil personas que crean en la política limpia es un gran resultado. No me siento amargado por eso, me siento muy tranquilo porque empezamos a cambiar las costumbres políticas de este país”.

Gustavo Bolívar recalcó que recibir dinero de un contratista “no es ilícito, es inmoral”.

Y añadió sobre su derrota: “Me falló el cálculo, definitivamente pensé que quedábamos segundos y que Carlos Fernando Galán no llegaba al 40%”.