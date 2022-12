“36 horas en Medellín”, el video que está dando de qué hablar en la ciudad

Ya es frecuente que los medios de comunicación internacionales dediquen un espacio a reportajes sobre diferentes ciudades del mundo, Medellín no ha sido la excepción y en muchas de esas ocasiones la ciudad no ha salido bien librada.

Un nuevo trabajo periodístico pone otra vez a la capital de Antioquia en boca de propios y extraños, pero ahora con un material que resalta los cambios y aspectos positivos de la ciudad.

The New York Times publicó “ 36 Hours in Medellín, Colombia ”, un video de seis minutos y medio que realza en once ítems cómo ha evolucionado la ciudad desde aquella época oscura de Pablo Escobar, a través de elementos como la comida, la música, las bebidas, los museos y demás.

Durante 36 horas el equipo periodístico de The New York Times recorrió y documentó once lugares característicos de Medellín para realzar cómo la capital antioqueña dejó a un lado su historia de violencia para convertirse en una ciudad de oportunidades y negocios.

La publicación hace énfasis en los proyectos arquitectónicos y de urbanismo, habla de “métodos creativos de transporte” y define a Medellín como una de las ciudades con más proyección de América Latina.

Exalta su ubicación en un valle rodeado de montañas y “su clima primaveral durante todo el año”, además de la calidez de su gente y el orgullo de la misma.

En las redes sociales ya es tendencia "36 Hours in Medellín" y muchos usuarios están hablando de la positiva publicación.

Como hemos trascendido, avanzado, con nuestra pasión, con nuestra #ActitudMedellín // 36 Hours in Medellín, Colombia http://t.co/owtaSEQsro — AndreaGonzálezOspina (@AndreGonzalezO) May 14, 2015

Se creció esto, de los Niuyores para el mundo, el recomendado turístico en Medellín @SONHAVANA http://t.co/XI1wTRLuzl @nytimes — Ruíz (@LaRuizCordoba) May 13, 2015

Le faltaron cositas y ampliar el "campo visual", pero está bueno.

Bueno el pasón.http://t.co/ehM3HjXqMK — Edward Blandón (@_eabc) May 14, 2015

Así describe el @nytimes a Medellín!! definitivamente tienen que conocer mi ciudad :) http://t.co/xR1GDl3mME — Laura Anchico H (@lauraanchico) May 14, 2015

Porque lo que se debe es mejorar la seguridad, pero Medellín es del carajo @AlcaldiadeMed @nytimes http://t.co/KSIO5GC57s — acallev (@acallev) May 14, 2015