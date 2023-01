A 12 casas de Altavista se les vino un deslizamiento encima

La situación sucedió el fin de semana producto de las lluvias que cayeron sobre Medellín. Hay 35 personas afectadas.

En Twitter se dio a conocer la noticia del deslizamiento, ocurrido a las 2:00 a.m. del viernes cuando un lodazal se vino encima de algunas casas de ese corregimiento del occidente de la capital antioqueña.

Y aunque la manera en la que atención fue realizada es objeto de cuestionamientos, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), informó que la asistencia a los afectados se dio desde las 2:37 a.m. del sábado.



“En el sitio, Bomberos y equipo técnico recomendaron 12 evacuaciones, de las cuales 7 fueron definitivas y 5 temporales. 12 familias fueron autoalbergadas, equipo social de la Alcaldía de Medellín entregó ayuda humanitaria”, respondió el Dagrd.



Por medio de un audio enviado a la prensa, Camilo Zapata, director del departamento, dijo que se trató de un deslizamiento muy líquido (lodo) el que afectó las viviendas y que algunas de las personas afectadas ya habían recibido recomendación de evacuación.

“La dificultad que se presenta es que las personas no hacen caso a las recomendaciones, no evacuan, argumentan que no tienen para donde irse o no se retiran hasta que no encuentren una vivienda. Nuestro objetivo primordial es proteger la vida de las personas, es muy importante que la comunidad entienda la gestión de riesgo como una decisión propia”, explicó.

Y sobre la razón del deslizamiento manifestó: “según las evaluaciones, obras de captación de cunetas en la parte superior para desviación de aguas que estaban sucias y esto generó que el agua se desviara saturando este terreno, generando el deslizamiento o flujo de lodos”.

Los afectados, agregó, están recibiendo apoyo psicosocial.

