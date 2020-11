A 656 asciende el número de personas damnificadas por invierno en Dabeiba

El invierno en Antioquia sigue causando estragos. A 656 asciende el número de personas damnificadas en Dabeiba debido a la emergencia del pasado viernes, mientras que en Medellín y su área metropolitana las lluvias dejan varias familias afectadas.

En el sector nororiental las calles se convirtieron en grandes arroyos de agua, llenos de lodo y piedras. En el barrio La Honda más de 10 viviendas resultaron afectadas y la vía destruida, ante el movimiento de masa, producto del torrencial aguacero.

“Empezamos a ver que la casa se ladeaba y que se empezaron a dañar cosas y salimos y llegó la gente ayudarnos a sacar algo, pero en el momento no se podía porque teníamos que evacuar inmediatamente”, manifestó Marisela Flórez, afectada.

“En mi casa todo está en desastre, no he podido hacer nada. Estamos amaneciendo en otra parte porque ahí no nos dejan amanecer”, expresó Amparo David.

De otro lado, los expedientes de la Personería de Medellín quedaron flotando en el agua, al igual que los computadores y otros elementos de trabajo.

“Un llamado a la administración municipal para lograr una sede digna para la Personería y que permita atender de manera adecuada a los usuarios”, indicó William Yeffer vivas, personero de Medellín.

Publicidad



Varios carros quedaron atrapados, arboles caídos y distintas calles de la ciudad intransitables.

Mientras tanto, en Dabeiba (occidente antioqueño), donde cinco personas murieron, arrastradas por una avalancha, sigue la búsqueda de tres desaparecidos, entre los que están dos pequeños hermanos. Allí, las autoridades instalarán un puente militar.

“Estamos hablando de 656 personas damnificadas”, indicó Jaime Enrique Gómez, director del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres.

Nuestro director @KIKE1978 informa sobre el panorama actual de la situación de Dabeiba pic.twitter.com/LPcT1WpEww — Dapard Antioquia (@DapardAntioquia) November 18, 2020

En Jericó, la vía principal de acceso a la población estuvo bloqueada por un derrumbe, situación que se repite en varias vías del departamento.