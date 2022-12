A beber encerrados: no se podrá consumir licor en calles ni aceras de la ciudad

La alcaldía de Medellín espera en los próximos días implementar en toda la ciudad una medida polémica, prohibir la venta y el consumo en calles y aceras de licor, como medida para disminuir las riñas.

Esta medida, desde el Código de Policía, ya opera para los parques, donde está prohibido el consumo y comercialización de bebidas alcohólicas.

La ordenanza para poner en firme la medida está en trámite. “Y si este control no es efectivo y la comunidad no responde positivamente a este tipo de sugerencia, dejaremos no poner sanciones pedagógicas a poner unos monetarias”, manifestó el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas Restrepo.

El Parque Berrío, en el corazón de la ciudad, es el primer lugar donde comenzó la medida a modo de prueba. Allí fueron cerrados 75 expendios de licor.

Antes de que comience a regir la medida, la administración empezará una serie de campañas. En la actualidad se presentan cerca del 15 riñas mensuales en Medellín, el 90 por ciento de ellas asociadas con el alcohol.