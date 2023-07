A comerciante en Medellín le robaron su camioneta y lo extorsionaron para devolvérsela

No paran las denuncias por hurtos en Medellín y el Valle de Aburrá. Comerciantes y empresarios dicen estar acorralados por la inseguridad y la extorsión que ha crecido más del 150%, en lo que va del 2023.

Es el caso de un denunciante que dio a conocer que le robaron su vehículo y, para colmo, los delincuentes lo estaban extorsionando.

“Me robaron una camioneta último modelo. Me llaman, me escriben, me extorsionan a tal nivel de regresar a las afueras de mi casa a encararme, (decirme) que les tengo que pagar dinero para devolverme mi camioneta y no pasa absolutamente nada, uno como empresario se siente a la merced de la delincuencia”, señaló Óscar García, víctima de hurto.

Para defensores de derechos humanos, cada vez la ciudadanía pierde más confianza en las instituciones responsables de controlar el delito, por lo que acuden a la justicia por mano propia.

“Lo peor de esto también es justicia por mano propia, una situación muy grave asociada a las causas sociales de desigualdad y pobreza, muchos venezolanos también, sin estigmatizar, vienen realizando fleteo”, manifestó Carlos Arcila, vocero Corporación Humanitaria Justicia al Derecho.

Según la Policía, los operativos son constantes logrando desarticular algunas bandas y recuperando varios vehículos hurtados.

De acuerdo con la Personería de Medellín, en lo corrido del año son más de 200 los extranjeros víctimas de hurto en la capital antioqueña.

A estos hechos también se suman los homicidios. El pasado fin de semana un hombre fue asesinado frente a su pequeño hijo .

La víctima fue identificada como Edwin Alexander Barrientos Montoya, cuando sicarios le dispararon mientras transitaba con su vehículo por una de las principales calles de la ciudad.

Según reportes oficiales, el hombre de 47 años se movilizaba por el barrio San Joaquín en una camioneta cuando fue interceptado por dos motociclistas que le propinaron múltiples impactos de bala, las cuales terminaron matándolo.

El reporte oficial indica que dentro del vehículo de Barrientos Montoya había otra persona, la cual fue identificada por medios locales como un niño de 6 años, quien sería el hijo de la víctima.

Por el momento se avanzan con las investigaciones para dar con los responsables del hecho.

En lo corrido de 2023 hasta el día del homicidio, la comuna 11, Laureles-Estadio, ha tenido 11 asesinatos en su zona.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad de Medellín reportó otras dos muertes violentas durante el fin de semana en la capital antioqueña.