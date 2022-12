A defensor de Derechos Humanos en Medellín lo amenazaron diciéndole que le ‘picarían’ a la familia

Luis Fernando Quijano, quien también es analista del conflicto de Medellín, afirmó que seguirá vinculado a la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades.

Según cifras de las autoridades en Antioqui, durante el último año han sido amenazados 20 líderes de Derechos Humanos.

“Cuando ya involucran a la familia, cuando los criminales no tienen honor, cuando ponen a la familia en fuego y dicen le mato a la familia, le pico a la familia, no hay quien nos proteja. Para la Policía esto no es de interés, para el Gobierno tampoco. Aquí no se puede analizar un tema tan complejo como es el conflicto urbano”, manifestó Quijano.