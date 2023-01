A golpes y puñaladas ultiman a preso en estación de policía de La Candelaria en Medellín

Este crimen se suma el de otro detenido asesinado en junio al reclamar porque estaba siendo asaltado por otros reclusos en otra dependencia policial.

El martes, a las 7:32 a.m., fue llevado a un centro asistencial del centro de Medellín un joven de nombre Johan Afit Ledezma Osorio, de 25 años.

Según el informe de homicidios de la Secretaría de Seguridad, la víctima había sufrido múltiples heridas ocasionadas por arma blanca y objeto contundente.

Pero en el centro asistencial no pudieron salvarle la vida.

El crimen sucedió en la estación de policía de La Candelaria, donde estaba recluido. Ese despacho policial está concebido como un lugar de paso para detenidos que deben ser llevados a un penal, sin embargo se convirtió en albergue para decenas de presos.

El hacinamiento ha sido rechazado por defensores de derechos humanos que denuncian la pésima calidad de la alimentación y condiciones en las que están los reclusos en ese lugar.

Además, la Personería ha reclamado acciones para solucionar el inconveniente.

Sin embargo no ha sido posible, y la situación de los internos no solo en ese lugar, sino en otras estaciones de policía de Medellín es alarmante. De hecho, el 27 de junio fue asesinado otro preso, esa vez en la estación de Castilla.

Fue identificado como Andrés Esteban Vásquez Pérez, un hombre de 28 años de edad detenido por hurto agravado y calificado, que fue asesinado cuando reclamó por un robo que le hicieron en la celda.