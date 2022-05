A ingeniero desaparecido en Antioquia le cancelaron el contrato laboral, denuncia su mamá

La familia de Andrés Camilo Peláez, ingeniero desaparecido desde el 3 de abril en Antioquia , sigue a la espera de noticias. “Hasta el momento no tenemos absolutamente nada nuevo, nadie sabe nada de su paradero. Nadie se ha atribuido su desaparición forzada, autoridades no tienen información”, dice su novia, Nataly Caro.

A la angustia de no saber qué pasó con él se suma una denuncia que hace su mamá, Claudia Yepes, quien afirma que la empresa con la que tenía contrato decidió finalizarlo unilateralmente, sin tener en cuenta la tragedia por la que están pasando.

“Esta empresa consorcio Energía Colombia, que hace parte de WSP, con quien Camilo tenía su contrato, ellos tenían un contrato hasta el 5 de mayo, él desapareció forzadamente y le terminaron el contrato. No entendemos por qué le terminan el contrato”, recalcó la señora.

Andrés Camilo Peláez, el ingeniero desaparecido, fue visto por última vez en el municipio de San Andrés de Cuerquia.