A joven asesinado de 54 puñaladas le exigían $400 mil para no desplazarlo

El cadáver de Wilmer Alexis Álvarez Vásquez, de 26 años, fue hallado la mañana del jueves en su casa de La Divisa, en el occidente de Medellín.

Según dijo a los medios Gustavo Villegas, secretario de Seguridad de Medellín, la víctima había sufrido 54 heridas provocadas con arma blanca.

Su cadáver, informó esa Secretaría, fue hallado por un Comando de Acción Inmediata del sector La Quiebra, luego de que una persona les hiciera saber que había encontrado a Wilmer Alexis degollado.

Aunque la Policía y la Fiscalía indagan sobre los hechos que rodean el crimen, se supo que la noche anterior a su muerte había sido visto mientras se dirigía a disfrutar del partido que Atlético Nacional le ganó a Chapecoense 4-1 por la Recopa Suramericana con algunos amigos.

Incluso, aseguró la Secretaría, el miércoles 10 de mayo, Wilmer Alexis fue visto consumiendo licor con algunas personas.

Y aunque el informe no aclara con quién estaba departiendo la víctima, sí dice que sus familiares aseguraron que él no tenía amenazas ni deudas, pero solía hacer mandados a dos miembros de una organización delincuencial. “Con uno de ellos había tenido ciertos problemas al final del año pasado”, agregó el comunicado.

Finalmente, el informe de la Secretaría aseguró que Wilmer Alexis había tenido un problema este 2017: le exigían 400 mil pesos para no obligarlo a irse de su barrio.