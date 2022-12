A la cárcel primer cabecilla de la banda ‘El Laberinto’

Como presunto primer cabecilla de la organización delincuencial El Laberinto, el Juzgado 11 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Juan Fernando Castro García, alias ‘Juan’.

Este jueves el Cuerpo Técnico de Investigación y la Policía Nacional, en el Municipio de San Vicente, hicieron efectiva la orden de captura que había en contra de Juan Fernando Castro García, de 38 años, por ser uno de los líderes principales de la estructura delicunecial al servicio del ‘Clan Úsuga’, llamada El Laberinto, que delinque en el oriente antioqueño.

Según la investigación, alias ‘Juan’ era quien autorizaba los homicidios, extorsiones, tráfico de estupefacientes y desplazamientos forzados entre otros delitos que ejecuta dicha organización.

En la primera línea al mando de ‘El Laberinto’, se encontraban alias ‘Mauro’, alias ‘Rigo’ y alias ‘Juan’, todos con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Durante la investigación se pudo establecer que alias ‘Juan’ fue determinador del homicidio, del ‘El Minutero’ un menor de 17 años, ocurrido el 5 de Noviembre de 2014, en el sector La Galería de Rionegro.

Al parecer, el menor fue asesinado porque vendía estupefacientes y no estaba autorizado por la organización. Además no pagaba el impuesto por la venta de minutos.

Alias ‘Juan’ no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de cabecilla y homicidio agravado.