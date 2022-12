A la fuerza van a desalojar 60 familias en el sector La Tablaza de La Estrella

"Usted no mandó nuestras pruebas, porque ni mandó los documentos. Esto es legal”, estas palabras se escucharon en una de las confrontaciones de los propietarios con las autoridades.

El alegato se presenta entre una fiscal y los dueños de un predio que está a punto de ser desalojado en zona rural de La Estrella.

La Policía hace presencia en el terreno para asegurar la diligencia, los tenedores del bien tienen sus argumentos.

“Este lote se compró hace ocho años, esto no es una invasión, nosotros tenemos papeles de todo, nosotros no dijimos vamos a hacer una casa y nos vamos a quedar, no, nosotros pagamos predial, tenemos certificado de libertad y escritura”, explica Gloria castro, propietaria y habitante del sector.

Pese a sus pruebas dicen que los propietarios vecinos los quieren sacar de manera ilegal.

“Alteraron estos documentos y corrieron los linderos y ampliaron la finca propiedad de ellos y vecina de nosotros, entonces ahí nos montaron la demanda”, cuenta Néstor Raúl Aguilar, otro de los afectados.

Pero el abogado de la contraparte dice otra cosa.

“Los predios no los corrieron, esto es propiedad del señor Óscar Montoya desde hace más de cien años. Un señor Gildardo se puso a vender estos predios que no son propiedad de él”, asegura Hugo Castrillón, abogado.

Mientras las familias luchan por demostrar que son las propietarias, las autoridades realizan desalojos.