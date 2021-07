A la intemperie, así pasan la noche cientos de migrantes en Necoclí al quedarse sin dinero

Cada día es más difícil la situación sanitaria en Necoclí, Antioquia , por la masiva llegada de migrantes. Al llegar la noche no para el ingreso de más personas, hasta familias completas, en busca del sueño americano.

Es el caso de un grupo de venezolanos que caminó durante 14 días para llegar hasta la población y pasa la noche a orillas de la playa.

“Gracias a Dios llegamos a ver si nos ayudan para por lo menos avanzar. Ahorita no podemos ni agarrar un hospedaje porque no tenemos en realidad para pagar. Nos quedamos aquí en la orilla de la playa y esperar al día de mañana”, cuenta José Gregario Madrid, migrante venezolano.

Wili es un migrante haitiano, que lleva varias horas esperando poder salir de Necoclí, dice que le tocó dejar la casa donde se hospedaba porque ya no le queda dinero.

“Yo tengo cinco personas conmigo, mis tres hijos y mi señora y yo, ocho dólares por día, yo no tengo plata suficiente para pasar el día en casa, por eso me cogí la calle, porque no tengo”, relata Wili.

La situación se repite entre la mayoría de los migrantes.

“Ya hoy tengo 15 días de estar en Necoclí desde que salí de Brasil y la cosa no está tan buena, no tengo comida, no tengo dinero para pagar la casa”, señala Shia Tomas.

“En los hoteles hay algunos que no tienen plata, los hoteles están llenos, las casas de familias llenas, no hay donde hospedarse hay gente que viene y acaba en la playa”, cuenta Carlos Alberto Medina, habitante de Necoclí.

El defensor nacional del pueblo visitó la zona y pidió garantías para los derechos de los migrantes.

“Le he solicitado a mis homólogos del Caribe y de Iberoamérica a que por favor aunemos esfuerzos, articulemos acciones que nos permitan enfrentar y atender el problema como lo es, un problema global”, dice Carlos Camargo, defensor nacional del pueblo.

Durante la noche y la madrugada pueden ingresar al Urabá antioqueño unos mil doscientos migrantes aproximadamente.