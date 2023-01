A la Liga de Tiro con Arco la robaron dos veces en una misma semana

Este hecho afecta futuras competencias como el torneo departamental a realizarse el próximo 6 de octubre.

Los equipos se encontraban guardados en una bodega en la Unidad Deportiva de Belén, occidente de Medellín, cuatro personas llegaron hasta allí y se llevaron varios de estos elementos.

"Se llevaron 11 arcos entre ellos están el arco compuesto y el arco recurvo que son de dos modalidades diferentes. Se llevaron flechas, protectores y demás implementación para la práctica del deporte", indicó a Noticias Caracol, César Echeverri, entrenador de la liga.

El monto del robo asciende a los 30 millones de pesos aseguró Echeverri, quien indicó que este hecho también afecta la parte psicológica de los deportistas, que no podrán asistir a futuras competencias como el torneo departamental que se realizará el próximo 6 de octubre.

"Se pierde el ranking departamental selectivo para Selección Antioquia y no sé hasta dónde afectará la fase de los juegos departamentales que sería en el mes de diciembre", agregó.

En un registro de las cámaras de seguridad se puede ver cuando las personas ingresaron por un costado del escenario deportivo el pasado viernes en la madrugada pero no se logra ver cómo ingresan a la bodega, porque la cámara solo enfoca una parte, manifestó el entrenador.

"La puerta al otro día amanece abierta pero no sabemos cómo abrieron. Ellos fueron selectivos al llevarse las cosas", añadió.

El llamado que hace el entrenador es que las personas se abstengan de comprar estos equipos y que den aviso de cualquier información a las autoridades.

César Echeverri indicó que este miércoles se adelantará una reunión para definir la seguridad del espacio.

En total, en dicho escenario deportivo entrenan entre 250 y 300 arqueros que hacen parte de diferentes programas de la liga, la federación, el Inder y las escuelas.

