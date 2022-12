A los gritos rechazan campaña de Antonio Navarro por el sí al plebiscito

A los gritos. Así fue recibido el senador Antonio Navarro Wolf en una calle del centro de Medellín.

En un video que circula en las redes sociales se ve cuando el político nariñense es increpado mientras hace campaña a favor del sí en el plebiscito por la paz.

“Navarro Wolf, haciendo proselitismo por el sí, para entregarle el país a la guerrilla”, le grita el ciudadano, que no alcanza a ser identificado en la grabación.

El senador, que se ve acompañado por personas de su partido político, la Alianza verde, se ve sorprendido.

“Que pidan perdón primero, pa poder escucharlos. Pero Timochenko dijo que no tenía de qué arrepentirse. Y que si le tocaba hacer lo mismo lo hacía, así lo dijo y que no se arrepentía de nada. Esa paz no nos sirve señor, acá nos sirve es la paz que se arrepientan y reparen las víctimas. A la cárcel degeneraos”, le grita un hombre, que al parecer estaba junto a otra persona, a Navarro.

“Aquí está Navarro Wolf, y no nos vamos a dejar, juera, juera, juera, no le reciban basura”, grita el manifestante.

Mientras tanto, se ve en el video, un acompañante de Navarro intenta entregarle al protestante un volante que contiene información a favor del sí, pero este la rechaza.

“Aquí el pueblo antioqueño son hijos de arrieros, somos dignos, gente de bien, gente trabajadora. Ellos (las Farc) llegaron a atropellarnos, nos quemaron Bojayá, no lo reconocen, nos secuestraron las niñas, siguen matando”, grita el ciudadano, en referencia a la masacre sufrida por la población chocoana en 2002, que dejó más de un centenar de víctimas mortales y decenas de heridas.

Navarro, apoyado en sus muletas, intenta responder, pero los gritos no lo dejan.

“Se les acabó el reinado, ya no estamos ahora hace 20 o 50 años cuando nos atropellaban, aquí las Farc no tiene entrada ni los terroristas en Medellín”, arenga el hombre.

En medio del incidente, Navarro se le acerca y le dice: “usted no me va a sacar a los gritos, yo no me dejo sacar a gritos”.

Tras el encuentro ocurrido en inmediaciones de la carrera Junín, en pleno centro de Medellín ante decenas de personas, Navarro escribió en las redes sociales:

Si la defensa de la paz incluye encontrar en la calle a uno que otro gritón, pues que le vamos a hacer. Seguiré defendiendo la paz — Antonio Navarro (@navarrowolff) July 29, 2016

El plebiscito por la paz es el mecanismo elegido por los negociadores de los Diálogos de Paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno nacional para que los colombianos decidan si refrendan o no los acuerdos.

Noticias Caracol intentó comunicarse con la persona que divulgó el video, que tiene más de 50 mil reproducciones, pero este no respondió.

John Sudarsky, miembro del partido Alianza verde considera que es un incidente "terrible".

"Se vuelve grotesco que se pase a una situación de ofensa personal. Antonio Navarro lo único que ha hecho es intentar mejorar el país. Lamento que haya presentado ese inciente. Invito a quienes quieren hacer campaña por el no, a que lo hagan con respeto por los demás", dijo el excongresista.

"Hay que respetar que la gente piensa distinto, de eso se trata la paz", agregó.