A médico en Medellín le pedían dinero por no revelar que habría tenido relaciones con un menor

Autoridades en Medellín capturaron a un hombre de 27 años identificado como Nicolás Palacios, quien es señalado de extorsionar a un médico a cambio de no revelar su orientación sexual y que habrían tenido relaciones cuando Palacios era menor de edad.

“Según la investigación adelantada por la Fiscalía e información entregada por la víctima, de 37 años, desde el pasado 9 de noviembre iniciaron las llamadas telefónicas de Palacios en las que le pidió verse con él y de no aceptar instauraría una denuncia por presuntamente haber sostenido relaciones sexuales cuando este tenía 16 años”.

El presunto extorsionista le habría exigido que le costeara sus estudios de barbería, materiales y además una moto por valor de $12 millones.

“Entre el 10 y el 25 de noviembre la víctima le consignó la suma de $4.340.000”, indicaron las autoridades.

El pasado 9 de diciembre, Palacios se presentó al lugar de trabajo del médico “y de manera agresiva le exigió $12 millones a cambio de no hacer pública su orientación sexual y no dañarle su reputación, además le manifestó que no se retiraría del lugar sin el dinero”.

Ante la actitud violenta del hombre, el médico le entregó una suma de $2 millones. Sin embargo, en ese momento llegó la Policía Nacional, que hizo efectiva la captura de Palacios en situación de flagrancia.

El procesado no aceptó los cargos imputados por el delito de extorsión agravada.

Palacios fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliario.