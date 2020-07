“A mí me da mucho susto salir a la calle”: el calvario de un paciente con sida durante la pandemia

En esta pandemia Juan Carlos Calle, habitante de Medellín, no solo teme a contagiarse con coronavirus, vive un calvario para acceder a sus citas y medicamentos que requiere para estar bien de salud.

Calle tiene sida desde hace siete años y aunque en cierto momento pensó que le iba a ganar la batalla, en el camino, adquirió otra enfermedad: cáncer en el sistema linfático.

“Las citas médicas han sido un problema tenaz, al tener yo varias infecciones en el sector del cuello, no pueden ser por teléfono, tienen que ser personalizadas porque entonces cómo me va a revisar un médico y va a mirar las cosas que yo digo que siento”, expresa el hombre de 50 años.

Desde que inició la pandemia, las citas médicas se las dan por WhatsApp, las medicinas tardan en llegarle y le toca aguantarse los dolores.

Publicidad

“Se ha complicado con todo lo de mi salud, el aislamiento ha sido muy tenaz, por lo que tengo mis defensas muy bajitas, entonces tengo que estar aislado totalmente”, asegura.

Y lo que menos quiere es contagiarse de COVID-19 por lo que ha extremado los cuidados.

“A mí me da mucho susto salir a la calle, yo no salgo sino a citas médicas, con tapabocas, la careta, cuando llego a mi casa es aislamiento es total, ahí mismo me quito la ropa y a la ducha”, señala.

“Cuando ellos tienen un tipo de células llamadas CD4 muy bajas, esto los hace más propensos, ya que en caso de contagiarse su sistema inmunológico no tenga la suficiente fuerza o competencias para defenderse”, explica Yessica Giraldo, médica epidemióloga de la Universidad CES.

Juan Carlos lleva siete años aferrándose a la vida y dice que el COVID-19 es otra batalla por vencer.