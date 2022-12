A mujer con discapacidad cognitiva le dieron cita médica para dentro de un año

Doña Clara Patricia tiene 51 años y durante 28 ha tenido que batallar para darle una mejor calidad de vida a su hija, quien padece de discapacidad cognitiva.

En los últimos días, a esa lucha se le suman los problemas de atención en la Eps, su primogénita necesita atención urgente con un especialista, y la cita más cercana se la dan para dentro de un año.

“Ella tiene mucha hormona masculina y entonces me ponen el pero que no, que espere un año y los exámenes no me los han autorizado tampoco. Hay que hacerle los exámenes que me mandaron del ginecólogo para llevárselos al endocrino”, dice Clara Patricia.

Pero sus problemas no paran ahí. Desde 2015, doña Clara experimenta fuertes dolores de cabeza y de oído. Por eso, deben hacerle una biopsia, pero la atención en la misma Eps no llega.

“He estado desde el año pasado y me dijeron que espere que le vamos a dar una cita de otorrino y vaya a Savia Salud, madrugaba, que no que todavía no venga que porque tiene que esperar otros días y otro mes”, cuenta Clara Patricia

Esta familia sufre un doble drama, con la mala atención de la Eps, tal y como lo asegura doña Clara, la fuerte jaqueca le imposibilita a esta mujer, cabeza de familia, realizar normalmente su trabajo en un taller de modistería, y con sus pocos recursos ha tenido que pagar médicos particulares. Sin embargo, sigue a la espera de una respuesta por parte de su entidad promotora de salud.