A partir de este lunes comienzan sanciones para quienes incumplan el pico y placa en Medellín

El incumplimiento a la norma acarrea una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Así lo recordó Mario Ramírez Gómez, secretario de Movilidad de Medellín, quien manifestó que al comparendo se anexan los gastos de grúa y patios debido a que el vehículo también será inmovilizado.

La restricción inicia las 7:00 a.m. y se va hasta las 8:30 a.m.; en la tarde tiene el horario de 5:30 p.m. a 7:00 de la noche.

En 2017 en Medellín se impusieron 78.900 comparendos por no acatar el pico y placa.



Hola Catalina, te compartimos las vías exentas de la medida de #PicoyPlacaMed. ¡Feliz tarde! pic.twitter.com/krhBSWAJUo — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) August 8, 2017

No cumplir con la norma del #PicoyPlacaMed podrá generarte un comparendo de $390.615. pic.twitter.com/j4gwuDW6GH — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) February 7, 2018

🚨¡Atención! Este es el #PicoyPlacaMed que regirá en la ciudad de #Medellín el primer semestre de 2018. pic.twitter.com/LQeel55Pda — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) January 30, 2018