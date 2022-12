A ‘Pedro Pistolas’ la Policía señala ser el temido capo del centro de Medellín

Alias ‘Pedro Pistolas’ es señalado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como el responsable de orquestar un plan para asesinarlo.

Por su parte, la Policía lo tilda de ser el capo del centro de la ciudad y uno de los delincuentes más peligrosos. Por esta razón el presunto criminal no tiene ni siquiera orden de captura por parte de la Fiscalía.

La directora encargada de la Fiscalía, tras la renuncia de Germán Darío Giraldo, Claudia Carrasquilla, manifestó que “la verdad desconozco el tema a pesar de que vengo de la Unidad Contra el Crimen Organizado; allí el tema no se estaba manejando, pero tengo entendido de igual manera que se generaron unas noticias con relación a este personaje”.

Ante los señalamientos, Pedro Javier Piedrahita, ‘Pedro Pistolas’, manifestó su interés de entregarse a manos del propio alcalde Federico Gutiérrez, quien manifestó, a su vez, que “yo lo que necesito es la orden de captura que tiene que emitir Fiscalía con la investigación de la Policía”.

Esta información fue corroborada por Secretaría de Seguridad, desde donde se insiste que todos los datos sobre el prontuario criminal de ‘Pedro Pistolas’ están en la Fiscalía, a pesar de no tener requerimiento alguno.

Gustavo Villegas, secretaria de seguridad, añadió que es la Fiscalía la que debe dar resultados con respecto a este hombre.

De Pedro Javier Piedrahita se sabe que es un comerciante adinerado, hijo de un exparamilitar y que ya cobró la cabeza del saliente fiscal seccional Germán Darío Giraldo, quien reconoció no conocer a ‘Pedro Pistolas’.