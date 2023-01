A pesar de las críticas, EPM logra asignación para generar energía con Hidroituango

Según el Ministerio de Minas la puja por cargo de confiabilidad fue un proceso transparente y neutral.

Los resultados de la subasta los dio a conocer XM, encargada del mercado de energía en Colombia. La firma administradora indicó que Hidroituango producirá el 7,5 por ciento de la energía del país desde el 2022.

“Recordemos el total de energía que ellos tenían era 15,6 gigas, ya tenía una parte asignada y lo que se asignó fue lo que faltaba que era alrededor de 3 gigas”, señaló María Nohemí Arboleda, gerente general de XM.

La participación de Hidroituango en el concurso fue polémica, 11 oferentes salieron de la subasta. El director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas explicó por qué no había inhabilidad.

“Hay una actuación administrativa en curso y hasta tanto esa actuación no tome una decisión, no hay efectos de la actuación administrativa, es decir, eso no genera inhabilidades adicionales”, indicó Cristian Jaramillo, director de la Creg.

Ante la posibilidad de que Hidroituango no genere energía, la prestación del servicio estará garantizada.

“En términos de la confiabilidad del sistema estamos cubiertos para cualquier eventualidad de ese tipo, en el tema de Ituango hay actualmente una actuación administrativa en curso”, agregó Jaramillo.

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, indicó que el costo de la energía podría ser menor, contrario a lo asegurado por el contralor general de la república, Carlos Felipe Córdoba, en la audiencia pública contra Hidroituango.

“Hay una reducción en el precio del cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad en esta subasta es de 15,1 dólares por megavatio instalado y esto es una reducción del 11 por ciento frente al cargo de confiabilidad actual”, indicó la ministra.

Fueron subastados 250 gigavatios de energía, de los cuales 86 ya habían sido asignados a algunos oferentes, entre ellos EPM.

Hidroituango es el proyecto hidroeléctrico más importante de Colombia. Según proyecciones de sus constructores, generará 17 por ciento de la energía de Colombia, sin embargo está bajo una profunda crisis desde abril de 2018 cuando entró en emergencia.

