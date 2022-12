A piedra atacan a joven en Medellín al parecer por robarle una moto

Con graves lesiones en una de sus manos permanece Laidy Johanna Guerra, en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. La joven fue atacada a piedra al parecer por hombres que pretendían hurtarle su moto en una vía transitada de la ciudad.

En la mañana de este lunes 28 de diciembre los doctores que la atienden decidieron que era mejor amputarle su dedo índice por la gravedad de la herida que recibió el sábado pasado cuando de Bello se dirigía a Envigado en su moto.

"Ella venía manejando cuando sintió que una piedra la golpeó. Era un habitante de la calle que pretendía robarle. Ella aceleró”, cuenta Astrid Guerra, familiar de la mujer atacada.

Leidy Johanna pasó toda la noche del sábado bajo revisión, pero por falta de médicos no fue atendida a tiempo.

“No la atendieron que porque no hay médicos. Que necesitaba cirugía urgente y no hubo quien la operara”, expresa Astrid Guerra, su tía.

Por la Avenida Regional que del municipio de Bello conduce a Medellín se transportaba la joven cuando fue atacada. La Policía ya adelanta una investigación.

“Inicialmente no tenemos una denuncia por parte de la víctima, fue una información que nos llegó esta mañana y estamos verificando con las cámaras del sector y con el cuadrante a ver qué podemos adelantar en este caso”, indicó el coronel Diego Vásquez, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según habitantes de la zona donde ocurrieron los hechos, esta no es la primera vez que un motociclista es atacado.