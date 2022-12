A piedra y palo atacaron a policías cuando intentaron frenar una pelea entre dos estudiantes

La batalla campal sucedió en Puerto Berrío. Las autoridades tuvieron que conducir a la estación a 11 menores de edad.

El mayor Ramiro Obando, segundo comandante de la Policía del Magdalena Medio, dijo que “la cogieron en contra de los uniformados, lanzándole piedras y palos, donde tuvimos que intervenir con unos apoyos de los mismos cuadrantes”.

En el enfrentamiento fueron aprehendidos varios estudiantes.

“Hubo que conducir a otros menores de edad, en total fueron 11 menores que se condujeron de los que estaban inclusive tirándole piedras a la estación”, explicó Obando.

Los docentes de Puerto Berrío les hicieron un llamado a los padres de familia.

“Debemos prestarle atención a esta problemática, no solamente los padres, la educación, la sociedad, para que este tipo de problemas no sigan ocurriendo, Dios no lo permita y vayamos a tener hechos más graves, algo que lamentar”, manifestó Alonso Villa, representante de docentes de Puerto Berrío.

En promedio, 780.000 pesos de multa tendrá que pagar cada padre de familia de los menores sancionados, además de los daños causados al comercio y los vehículos de la Policía.