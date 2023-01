A pocos metros de una estación de Policía, asesinan a empresario en una gallera de Itagüí

Las autoridades investigan los móviles del crimen, pues la víctima no tenía antecedentes judiciales.

Como Fernando Reyes Mafioli, fue identificado el hombre asesinado en las escaleras de un local comercial en Itagüí, sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con el coronel Iván Santamaría, comandante operativo de la Policía Metropolitana, la víctima recibió un disparo en la cabeza que causó su muerte inmediata.

“Las personas que cometen el crimen huyen en una motocicleta, tenemos conocimiento de que participaron dos, pero hasta el momento no han sido identificadas”, precisa el uniformado.

El homicidio se registró este viernes 2 de agosto a las 4:50 de la tarde, en una gallera del barrio Los Naranjos de Itagüí, cerca de la estación de Policía.

Según testigos, Mafioli es oriundo de Montería y en el lugar donde fue baleado se desarrollaba un torneo de gallos. Sin embargo, las autoridades no han confirmado estas versiones.