A promesa del ciclismo antioqueño la ‘escopolaminaron’ para robarle su caballito de acero

Juan Manuel Mesa tiene 16 años, viene de una familia del oriente antioqueño, la tierra de Sergio Luis Henao, en la que se respira ciclismo y nada más que ciclismo.

Su papá, José Manuel, formó a sus dos hermanas para que fueran las mejores bicicrosistas del país y de igual manera lo hizo con Juan Manuel.

Sin embargo, el menor del clan quiso subirse a un caballito de acero más grande y lo logró.

“Por allá en 2015 –dice el mayor de los Mesa- me pidió una bicicleta que yo armé. Me costó unos 7 millones de pesos. No lo dudé y ahí empezó sus pinitos”, le dijo José Manuel, a quien en el mundo del ciclismo conocen como ‘el Gato’, a Noticias Caracol.

En su corta carrera como rutero, Juan Manuel ha estado cerca del podio en las competencias regionales y nacionales en su categoría por lo que su papá se atreve a decir que su retoño “tiene futuro”.

Pero ese horizonte se podría ver frustrado. Una banda de ladrones de bicicletas lo despojó de la herencia temprana que su papá le dio.

“Él estaba corriendo la contrarreloj, en la Clásica Rionegro, se vino con el entrenador, que lo dejó en el taller donde él trabaja, de ahí él arrancó con la bicicleta y en la esquina de la casa lo abordó un muchacho”, recordó ‘el Gato’.

Cuando la promesa del mundo de las bielas estaba a punto de ingresar a su casa, el desconocido –“que vestía de ciclista, con muy buena bicicleta, muy buenas zapatillas y muy buen uniforme- lo abordó diciéndole que estaba buscando un club para el cual correr”, explicó don José Manuel.

En medio de la charla, Juan Manuel se vio desorientado, perdió su bicicleta y tuvo que ser atendido por sus seres queridos.

“Parece que le dio escopolamina, gracias a Dios no le dio mucha. Lo llevaron al hospital y allí lo trataron”, manifestó el mayor de los Mesa.

Mientras a Juan Manuel lo atendían en un centro médico, el falso ciclista buscó a sus cómplices, desarmó el caballito de acero y lo subió a un vehículo particular. Luego, los delincuentes huyeron.

El caso fue dado a conocer a la Policía, que desde el Distrito Sonsón, orienta las acciones para ubicar al caballito de acero de los Mesa y devolverle las ilusiones a Juan Manuel.

“Es que parece que es una banda organizada, dedicada a ese delito”, dijo ‘el Gato’.

Foto: Cortesía.