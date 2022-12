A puñaladas atacaron a nadador antioqueño por robarle su motocicleta

Foto: Juan Sebastián Osorio Velásquez, de 23 años, miembro de la Selección Colombia de Natación. Liga Antioqueña de Natación.

La noche del miércoles fue una pesadilla para Juan Sebastián Osorio Velásquez, integrante de la Selección Colombia de Natación.

El deportista, que hace apenas unas semanas estuvo en Iquique (Chile) representando a Colombia en los III Juegos Bolivarianos de Playa, fue abordado por cuatro ladrones que se movilizaban en dos motocicletas, quienes lo interceptaron para atracarlo cuando él se dirigía hacia su casa. (Vea también: Denúncielos: presuntos ladrones habrían asesinado a comerciante en Medellín ).

Los delincuentes, asegura Juan Sebastián, sin mediar palabra le propinaron una puñalada en la espalda para obligarlo a descender de su moto, una Boxer 100 que le sirve para ir a su trabajo; da clases de natación en piscinas privadas en Medellín.

“La moto quedó en una gasolinera donde la Policía Nacional y los trabajadores de la gasolinera me brindaron la mejor ayuda que nadie se podría imaginar, la Policía estuvo de manera increíble”, cuenta el deportista.

Tras la agresión, Juan Sebastián fue remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde los médicos hicieron todos sus esfuerzos para salvarle la vida. (Lea: Investigan tortura y asesinato de empresaria en Medellín) .

“Llegué a pensar en que no podría seguir en lo deportivo, pero sigo en pie y en este momento quiero pasar esta página y agradecer a las autoridades y la parte médica”, dijo. (No deje de ver: Ladrones asesinan a joven talento en Medellín por robarle una moto ).

Escuche el dramático relato de Juan Sebastián: