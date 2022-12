¡A salvo del huracán Irma! Equipo infantil de fútbol de Medellín vuela a New York

El ABC fútbol Base había quedado varado en Miami cuando regresaba a Colombia, luego de disputar un torneo internacional.

El equipo infantil viajó a disputar la Copa Internacional en New York, de la que se coronó campeón, y cuando regresaban a Colombia, mientras hacían escala Florida, su vuelo fue cancelado.

Por esta razón, 25 personas -19 niños y seis adultos- quedaron varados en el aeropuerto de Miami, justo cuando el huracán Irma amenaza con arrasar con gran parte de esa ciudad.

“Debían llegar a Rionegro el jueves a las 11:30 p.m., pero en Miami les dijeron que el vuelo había sido cancelado. Les prometieron que a las 3:00 de la tarde salían hacia New York, les dieron tiquetes y no pasó nada. Los mandaron para un hotel y hoy (viernes) les volvieron a dar tiquetes con hora 6:00 de la tarde. Ojalá sí puedan viajar”, le contó Diana Patricia Cardona, mamá de Sebastián Correa, un niño de El Retiro (Antioquia) a Noticias Caracol.

Pero la zozobra terminó para el grupo, dijo a Noticias Caracol Gonzalo Montoya, uno de los dirigentes del club.

Durante la tarde de este viernes, los encargados del viaje buscaban desesperadamente alternativas para ubicar a los pequeños en un lugar seguro, en caso de que la aerolínea Jet Blue les fallara.

Además, iniciaron contactos con la Cancillería colombiana para que les ayudara a solucionar el inconveniente.

“La información es poca, los profes están gestionando, buscando un hotel seguro, pero no han podido conseguir”, añadió Diana Patricia.

La aerolínea, que les ha respondido por hoteles y alimentación, ha cancelado más de 1.000 vuelos en los últimos días a causa del huracán.

"“Para los clientes con vuelos regulares existentes, JetBlue continúa eximiendo las tasas de cancelación, así como la renuncia a las tasas de cambio y las diferencias en la tarifa aérea para la reserva”, escribió la aerolínea.