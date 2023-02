A sangre fría fue asesinado el exjuez Carlos Alberto Ferrer en Cartagena

Las autoridades continúan acopiando pruebas para determinar motivos y autores del asesinato del abogado penalista Carlos Alberto Ferrer Medina, en Cartagena. El profesional de 37 años, quien se había desempeñado como juez de control de garantías, fue atacado a bala por un sicario.

El hecho ocurrió en un lavadero de carros de propiedad de la víctima, en el suroriente de Cartagena. Aunque Carlos Alberto Ferrer fue atendido en un centro hospitalario, falleció por la gravedad de las heridas que recibió en distintas partes del cuerpo.

El crimen del abogado quedó captado en una cámara de seguridad del lavadero de autos. La víctima se encontraba detrás de un escritorio hasta donde llegó el asesino que lo impactó en cuatro oportunidades. Luego de cometer el crimen, huyó en moto con un cómplice que lo esperaba.

“Estamos investigando qué ocurrió en este caso en particular. Lamentablemente, no se pudo ubicar al asesino en el momento de los hechos, estamos investigando de dónde proviene este hecho y qué circunstancias lo propician”, manifestó el coronel Wilson Parada González, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Publicidad

De acuerdo con el diario El Universal, Carlos Alberto Ferrer era egresado de la Universidad Libre y hace unos cinco años ya no trabajaba como juez de la República. Actualmente, además de tener un lavadero de autos, se desempeñaba como abogado litigante.

El diario indicó que la víctima tenía una esposa y una niña de 4 años. Algunos familiares refirieron que no conocían amenazas en su contra.

Víctima de paseo millonario

Por estos días otro hecho que ha sido noticia en Cartagena tiene que ver con el paseo millonario del que fue víctima un ciudadano estadounidense, quien hizo una denuncia en video. Allí relató que sufrió un secuestro exprés y los delincuentes le robaron más de 40 millones de pesos.

Publicidad

“Comenzaron a estrangularme, a sentarse sobre mí, a sujetarme, y me secuestraron en el carro durante dos horas y media. Manejamos mientras me torturaban, me obligaban a darles contraseñas, hicieron transacciones a cuentas de Western Union, transacciones de Paypal, hicieron varias compras con mi tarjeta de crédito, en total fueron más de 10 mil dólares robados (cerca de 46 millones de pesos)”, contó la víctima.

El hombre aseguró que esto ocurrió luego de quedar para un almuerzo con una mujer que conoció por aplicación. La Policía asumió la investigación para esclarecer este caso de hurto.