A Sara Uribe le preguntaron “demasiado” por el futbolista español Édgar Méndez y así respondió

Sara Uribe volvió a acaparar la atención de las redes sociales con una nueva dinámica de preguntas y respuestas. En medio de la actividad, le preguntaron otra vez si tenía novio y su respuesta tan simple como contundente.

“Yo no tengo novio, yo no tengo novio, yo no tengo novio. Así de sencillo”, aseguró la modelo paisa, durante la dinámica realizada a través de su cuenta en Instagram.

Asimismo, Sara Uribe decidió hablar del futbolista español Édgar Méndez, que hace un tiempo le regaló unas flores y sobre quien le “preguntan demasiado”.

“Es que eso es un ‘bombao’. ¿No es muy bonito? Como para invitarlo a comer empanadas y pastel de pollo todos los días. Yo sí le gastaría”, indicó la también presentadora y empresaria.

Édgar Méndez, quien ya venía coqueteándole a la modelo desde junio pasado, es un futbolista de 31 años y actualmente juega en el Deportivo Alavés, en la liga española.