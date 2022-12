A taxista lo salvan de un atraco en el barrio Santa Lucía

En una vivienda del barrio Santa Lucía, occidente de Medellín, un presunto ladrón estrelló el taxi que pretendía hurtar. El hombre, quien logró escapar de la escena, había intimidado al conductor con un arma de fuego.

“Lo traje del centro de Medellín aquí a la América y entonces cuando me dijo que lo dejara ahí, me sacó la puñaleta y me decía: te voy a matar si no me entregas la plata. Yo me bajé, él se pasó a la silla mía, lo prendió y como yo le dejé la emergencia arriba, subió resbalando y ahí fue donde se chocó”, relata Carlos Quintero, taxista afectado.

En una pendiente del barrio, el ladrón perdió el control del vehículo, en ese momento la comunidad salió en apoyo del taxista y juntos impidieron que el ladrón robara el taxi.

“El ladrón a penas nos vio que íbamos a ayudar al taxista, emprendió la huida”, cuenta Alberto Ferrero, vecino del sector.

Minutos después, una patrulla del cuadrante capturó al responsable. El general, José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía del Valle de Aburrá, investiga este caso y dos homicidios de taxistas, que ocurrieron en los últimos días, en Medellín.

Los transportadores expresan su preocupación frente a la creciente ola de inseguridad que los afecta, justo antes de diciembre, la época del año más productiva.