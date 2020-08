“A ti, mi gran héroe”: sentido mensaje de cumpleaños de Daniela Ospina a su hermano David

View this post on Instagram

A ti, mi gran héroe, mi amigo incondicional, mi hermano del alma, mi compañía ejemplar y mi mayor referente, te deseo siempre todo lo bonito y maravilloso que pueda llegarte en la vida. ¡GRACIAS! Gracias infinitas por ser esa luz en mi vida que siempre me guía, por ser ese amor tan grande que siempre está con nosotros, gracias por ser tan bueno y amoroso. No olvides que mereces todas las bendiciones que del cielo puedan llegar... Siempre serás ese ser maravilloso al cual admiro y respeto. Hoy le pido a Dios más que nunca que te llene de salud, que podamos estar juntos compartiendo mil experiencias más, disfrutarte al máximo y decirte siempre que te amo con todo mi corazón. ¡Que cumplas muchos años más ❤️❤️ @d_ospina1