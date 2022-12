A un hombre le cayó un martillo de un edificio en construcción

Gustavo Upegui arreglaba una bicicleta en la acera de su casa, frente a una construcción, cuando un martillo le cayó prácticamente del cielo, en su pie derecho: “cuando menos sentí fue una cosa que me cayó aquí en la rodilla y rebotó en la manga, entonces yo me miro el pantalón y veo es un charco de sangre”.

Esta víctima fue remitida a urgencias, casi pierde su pie y hasta el momento la constructora no ha respondido por su salud.

“El encargado me dijo que yo no tenía por qué estar sentado en esa acera, es que yo no estaba sentado en la acera del edificio, estaba en la casa contigua”, relató Upegui.

Noticias caracol buscó a los encargados de la construcción, pero afirman que no se van a pronunciar sobre el caso.

Diferentes tipos de objetos constantemente están cayendo de los pisos altos del edificio. De hecho, muchas de las cosas quedan enredadas en un árbol.

Manuel González, vecino del sector, afirma que “de manera sistemática caen piedra, plásticos, material de construcción”.

Jorge Londoño, otro vecino, afirma que “mucha cosa cae, yo una vez vi que cayó un soporte de una caneca”

“No sabemos ni quiénes son los de la constructora y por qué no dan la cara, porque somos muchos los que nos hemos quejado”, dice Martín Vanegas otro residente del lugar.

La construcción del edificio en cuestión se ha demorado más de cinco años. Los vecinos dicen que ya no quieren que ocurran más hechos que lamentar.