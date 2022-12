Abandonan a esta mascota en Medellín y junto a ella dejan una conmovedora carta

Se llama Isis, no debe tener más de un año y no se sabe nada de sus antiguos dueños.

Carolina Valencia Hoyos aún no sale de la sorpresa que se llevó la noche del pasado martes cuando llegó a su casa en el barrio Prado Centro a eso de las 8:00.

Publicidad

Poco antes de alcanzar la puerta, cansada de sus prácticas como auxiliar veterinaria, vio la silueta de Isis, amarrada con un lazo a la reja de su casa.

“Entonces me di cuenta que se trataba de una perrita criolla muy flaquita. Estaba tranquila y muy tímida. Entonces vi la carta que la acompañaba”, narra Carolina Valencia, quien es una amante de los animales.

La joven de 20 años de inmediato la entró a su casa y les contó a sus padres sobre el hecho. Le dio de comer y le preparó un lugar para que pasara Isis la noche.

“Quien comete un acto de abandono no tiene corazón y además es muy irresponsable. Yo lastimosamente no la puedo tener porque ya tengo un perro, así que la traje a Huella Animal Santa Mónica, donde hago mis prácticas y donde me permitieron tenerla hasta conseguirle un hogar definitivo”, afirma Carolina, quien deja su número para los interesados en adoptar a Isis: 300 8977264.

Publicidad

El abandono de Isis es uno de los más de 60 casos que se han presentado en Medellín este año, según cifras de la Inspección de Policía Ambiental dadas a conocer por la Personería de Medellín en la primera semana de septiembre.

En el 2016 se presentaron 94 casos de mascotas abandonadas.

Publicidad

Quien quiera reportar una mascota abandonada puede comunicarse con el Centro de Bienestar Animal La Perla, de la administración municipal, que protege y rescata animales vulnerables.

Hoy este centro cuida a cerca de 1.300 perros y 140 gatos que esperan encontrar un hogar.

Si quiere adoptar un perro o un gato de La Perla puede llamar a los númoros: (574) 342 0275 - 342 0413.

Vea también:

Publicidad