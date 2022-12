Aberrante caso: habría invitado a un amigo a hospedarse en su vivienda y luego lo desapareció

El presunto victimario fue identificado como alias ‘Payaso’. Es señalado de ser el responsable de la desaparición de Juan Pablo Pulgarín Bedoya.

Los hechos, al parecer, ocurrieron el pasado 21 de marzo cuando Óscar Andrés Loaiza Manco le habría permitido a Pulgarín Bedoya quedarse en su casa porque este no tendría para donde ir.

Según las autoridades, pasaron dos días desde que el hombre aceptó el ofrecimiento de su amigo y posteriormente no se supo nada de él.

Ante la situación, la compañera sentimental del hombre salió a buscarlo por varios centros hospitalarios y como no encontró respuesta se desplazó hasta la vivienda de la víctima en el barrio Manrique San Blas, comuna 3 de Medellín.

Es cuando al llegar al lugar se encuentra una ventana quebrada y una de las puertas de la vivienda con manchas de sangre.

Al momento de alertar a las autoridades sobre lo sucedido y durante el registro del lugar se hallaron manchas de sangre en varias zonas de la casa, además en el lavadero fue encontrada un hacha, al parecer, también con rastros de sangre.

De acuerdo con la compañera sentimental, en el inmueble hacía falta dinero en efectivo, una tablet y un iPod.

La Policía señaló que el pasado 20 de marzo se escucharon golpes en la casa de la víctima y desde ese día no se le volvió a ver en el sector.

Testigo dicen que vieron a alias ‘Payaso’ movilizarse en la moto de Pulgarín Bedoya, además afirman haberlo visto entre el 21 y 22 de ese mes salir de la casa con bolsas negras y sábanas en la motocicleta.

Loaiza Manco no aceptó los cargos imputados por un Fiscal destacado ante el Gaula por el delito de desaparición forzada.

Por ahora el procesado continúa cumpliendo una condena por el delito de hurto en un centro carcelario de Medellín.

Hasta la fecha el cuerpo de Juan Pablo Pulgarín Bedoya no ha sido encontrado.