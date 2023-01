Aberrante: hombre es señalado de abusar durante años de su hija y lograr que se enamorara de él

En el caso estaría involucrado un vecino, aficionado a la pornografía, que habría hecho que los dos hermanitos de la menor también fueran agredidos sexualmente.

Los dos hombres, el papá y el vecino, acaban de ser detenidos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El hecho, informó esa institución por medio de un comunicado, sucedió desde 2011 en el barrio Regalo de Dios, en el oriente de Bello, municipio vecino de Medellín en el occidente de Colombia.

“Para ese entonces, el padre biológico de una niña que para ese entonces tenía 11 años inició abusos en contra de ella de manera recurrente, al punto de convencerla de que él era su pareja sentimental y lograr que se enamorara de él”, dice el informe policial.

Pero esa parte de la historia es solo la punta del iceberg de este dramático caso revelado en las últimas horas.

Según la Policía, el papá de 32 años manipulaba a su hija de 11 años y la mantenía bajo su control bajo amenazas de abandonarla si contaba algo de su relación a su cónyuge, madrastra de la menor de edad.

Existe delito de abuso sexual así la víctima no se oponga: Corte Suprema de Justicia Luego de un tiempo, según la fuente, la niña se vio obligada a irse a vivir con su papá, su madrastra y dos hermanos de 10 y 12 años.

Ese dato adquiere relevancia porque al enterarse de los abusos, un amigo del presunto abusador lo habría obligado a grabar las relaciones que sostenía con su hija para no denunciar ante la madrastra los hechos de los que era testigo. El material pornográfico le debía ser entregado.

“Ambos (papá e hija) accedieron con el fin de mantener oculta la relación incestuosa”, informó la Policía.

Pero para el supuesto depredador pornográfico no fue suficiente. Los policiales documentaron que intensificó sus amenazas y obligó a la hija a que sostuviera relaciones sexuales con sus hermanitos, las grabara y le entregara el material fílmico a cambio de no contar lo sucedido y no asesinar a la madrastra.

Estos hechos sucedieron al menos durante los dos últimos años y la Policía investiga si las intenciones del vecino, quien tiene 52 años, eran comercializar el material pornográfico.

En abril, siete años después de vivir ese infierno y ya con 18 años de edad, la hija mayor denunció los vejámenes a las que fue sometida.

Con la información que entregó a la Policía, se inició una investigación en la que los investigadores lograron “recolectar una serie de material probatorio como entrevistas, declaraciones juramentadas, labores de campo, verificaciones, solicitudes a diferentes entidades, entrevistas a víctimas, identificación e individualización de victimarios, valoración médico legal y valoración psicológica”, lo que permitió la expedición y ejecución de las órdenes de captura contra de los dos presuntos agresores sexuales.

Ambos fueron detenidos en el barrio Picacho, de Bello, y San Diego, en el oriente de Medellín, y deberán responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía infantil con menor de 14 años.

Luego de conocer la denuncia, según la Policía, la madrastra dio por terminada su relación sentimental con el señalado papá abusador. Ella les dijo a las autoridades que desconocía lo ocurrido.

Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá