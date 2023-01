Abogado exige liberación de Remedios, osito que está en cautiverio en el zoológico de Medellín

Con un habeas corpus se espera que el animal regrese a su hábitat, de donde fue rescatado en 2017 cuando tenía dos meses.

Luis Domingo Gómez Maldonado presentó una acción constitucional para exigir la liberación de Remedios, un osito de anteojos que está en cautiverio en el Zoológico Santa Fe en Medellín.

De acuerdo con el abogado, el oso Remedios nació en los bosques del municipio que lleva su mismo nombre, al nordeste de Antioquia, y se separó de su madre y sus dos hermanos por la tala de árboles en la zona, el 23 de diciembre de 2017, cuando tenía dos meses nacido.

“Remedios llegó al zoológico por decisión del entonces director de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia Corantioquia sin que se hayan escuchado las voces de los técnicos de la misma, que recomendaron aplicar un plan de rehabilitación en el mismo contexto donde había sido sustraído”, explicó el abogado en el habeas corpus.

También, Gómez Maldonado denunció que han intentado donar a Remedios a Zoológicos en Estados Unidos y que actualmente está en exhibición en la capital antioqueña, por lo que solicitó que se coordine un plan de traslado y rehabilitación del osezno en su medio natural.

Tras la interposición del recurso de habeas corpus, Corantioquia precisó que Remedios es un oso macho y no una hembra, como dice el documento, y que el animal fue enviado al zoológico porque la entidad cuenta con la infraestructura y el personal necesario para su cuidado.

Además, añadió que no fue readaptado al momento de su rescate porque estaba “estresado y amansado” porque convivió un mes con una familia de la vereda La Cooperativa, en el nordeste antioqueño.

“No existe un acta de entrega definitiva del oso al Zoológico Santa Fe, lo cual imposibilita la entrega ‘en donación’ o en cualquier otra modalidad desde el zoológico hasta otra entidad nacional o internacional. Para la corporación el animal aún no tiene destino final”, indicó la entidad ambiental.

De acuerdo con Corantioquia, el animal presentó un crecimiento acelerado por lo que en abril de 2018 fue trasladado a la zona de exhibición.

“Actualmente se adelantan gestiones con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para obtener el concepto técnico de expertos en la especie, nacionales e internacionales, a fin de determinar si es viable adelantar un posible proceso de rehabilitación y posterior liberación del oso”, señaló la corporación.

Después de conocerse la solicitud, el Zoológico Santa Fe informó a Noticias Caracol que Corantioquia es la entidad autorizada para referirse al tema.

Por lo pronto, el abogado Luis Domingo Gómez Maldonado espera la liberación de Remedios y de Chucho, un oso que está en el zoológico de Barranquilla.