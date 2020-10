Abogados se encargan de la defensa y yo de gobernar: Aníbal Gaviria retoma mando de Antioquia

Tras un fallo del Tribunal Superior de Medellín que ordenó la libertad de Aníbal Gaviria , investigado por presuntos hechos de corrupción en obras de la Troncal de la Paz, el Ministerio del Interior levantó la suspensión al servidor público que en las últimas retomó su cargo como gobernador de Antioquia .

Pese a estar libre, el político continúa vinculado al proceso judicial, en el que se le investiga por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.

En entrevista con Noticias Caracol , Aníbal Gaviria habló del reto que implica gobernar mientras se defiende ante la justicia:

“Es relativamente simple, los abogados se encargan de la defensa y yo, como tiene que ser, me encargo del gobierno, así lo he hecho siempre. Como servidor público uno enfrenta procesos e investigaciones, lo he hecho en el pasado, siempre he demostrado la transparencia de mis actos y estoy seguro de que ahora lo haré”, sostuvo el mandatario.

El gobernador de los antioqueños expuso que confía en la justicia colombiana y en los abogados al frente de su caso; tiene plena certeza de que no volverán a dictarle medida privativa de la libertad.

Publicidad

“Yo estoy muy confiado de que eso no sucederá, porque el país ha asistido a un debate, los últimos meses, sobre las medidas de detención domiciliaria y las medidas de aseguramiento. El mismo fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, el día de su posesión hacía un hincapié y yo estoy de acuerdo con él, en el sentido de que esa debe ser la última opción, las personas debemos podernos defender en libertad, eso está expuesto en los principios más fundamentales de la presunción de inocencia”, señaló Gaviria.

“Yo aspiro a que el equipo de la defensa puede presentarles tanto a la Fiscalía como al juez del caso, que es la sala especial de juzgamiento de la Corte Suprema, nuevas pruebas y nuevos elementos para que ellos no solo adviertan y analicen que no solo no es necesario la medida de aseguramiento sino el mismo proceso”, añadió.

Teniendo claro su proceso legal, el gobernador trazó cuáles son sus prioridades como mandatario, siendo el coronavirus y la generación de empleo, en el marco de la reactivación económica, sus prioridades.

“La contención y la mitigación y la atención del COVID-19 tiene que seguir siendo nuestra gran prioridad, porque lo primordial es la defensa, la protección y el cuidado de la vida”, indicó.

Finalmente, Aníbal Gaviria hizo un llamado a la unión y la esperanza:

Publicidad

“El país está divido, el país está polarizado, nosotros en Antioquia no le jugamos a la división y a la polarización. Pensamos que es el momento en el que los colombianos nos debemos unir, sin perder la capacidad de diferencia y la pluralidad”.