Acalorada discusión entre secretaria de Gobierno y alcalde (e) de Medellín: “Incluso me amenazó”

El mismo Daniel Quintero publicó la acalorada discusión entre el alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, y la secretaria de Gobierno de la ciudad, María Camila Villamizar.

“Me he enterado de que mañana se va a realizar un consejo de gobierno ampliado, le quiero informar que no he autorizado la realización del mismo. Y en caso de que se realice será contrario a mi voluntad y decisión”.

Tras la conversación de chat, la reunión fue cancelada. La secretaria Villamizar aseguró sentirse vulnerada.

“Tristemente, el alcalde delegado por el presidente Duque me exigió cancelar una reunión de gabinete que como jefe de gabinete tengo las facultades; es más, es mi deber legal realizarla, pero él me exigió y yo debo decir que siento incluso que me amenazó”, indicó Villamizar.

El alcalde encargado también se refirió a lo sucedido. “Amenazarla de qué. Decirle que no se haga la reunión en contra de mi voluntad, eso es amenazarla de qué”, afirmó Juan Camilo Restrepo.

Desde el Concejo de Medellín, instaron a ambas partes a que haya consenso, pues la ciudad es la que pierde por el enfrentamiento político.

“La ciudad no puede paralizarse y no puede detenerse, hoy está la ciudadanía por encima de todos, está Medellín”, expresó Lucas Caña, presidente del Concejo de Medellín.

Por otro lado, el Movimiento Independientes presentó a Andrea Uribe, María Camila Villamizar y a Karen Delgado en la terna para reemplazar al alcalde , suspendido por la Procuraduría.

Mientras sigue la tormenta, llama la atención que el acostumbrado consejo de gobierno de todos los lunes en la alcaldía, encabezado por alcalde para analizar el progreso de la ciudad, no se realizó este lunes.