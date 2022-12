Accidente de bus de servicio público, en Girardota, dejó 35 personas lesionadas

El hecho fue reportado pasadas las 10:30 a.m. de este domingo e inmediatamente miembros del cuerpo de bomberos, Policía y tránsito asistieron al lugar.

Un grave accidente de tránsito se presentó durante la mañana de este domingo 30 de abril en el que un bus de servicio público intermunicipal, que cubría la ruta Niquía – Barbosa, se volcó en el sector conocido como La Manguita, jurisdicción del municipio de Girardota.

Según informó el cuerpo de bomberos, la comunidad reportó la emergencia a las 10:56 a.m. y se dispuso de manera inmediata, el traslado de miembros encargados de atender la emergencia junto a la Policía y agentes de tránsito, al igual que la Secretaría de Salud del municipio.

Fueron 12 las ambulancias que atendieron la emergencia y trasladaron a los 35 heridos que dejó el accidente a diferentes centros asistenciales ubicados, en su mayoría, al norte del Valle de Aburrá.

Las personas que resultaron lesionadas reciben atención médica los hospitales de Bello, Copacabana y Girardota.

El hecho no dejó víctimas mortales y las causas son materia de investigación por parte de las autoridades, se estudia la hipótesis de alta velocidad junto al pavimento mojado, lo que habría propinado el accidente.