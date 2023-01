Accidente de tránsito en el centro de Medellín deja tres heridos

Las primeras versiones señalan que un carro particular en contravía atropelló a varios peatones.

Un grave accidente se registró este viernes a las 5:26 de la tarde en el centro de Medellín, propiamente en los bajos de la estación San Antonio del Metro.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad, en el siniestro se vieron involucrados un carro particular, una camioneta, una moto y tres peatones.

Información previa señala que el carro particular, en contravía, se llevó a su paso a varios peatones.

“Tenemos tres lesionados, acuden bomberos con una tripulación y cuatro ambulancias de la Secretaría de Salud”, precisó el teniente Carlos Correa, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

Personal de la Policía y del Tránsito hicieron presencia en el lugar de los hechos.

De acuerdo con el comandante Correa, los heridos se encuentran estables y presentan traumas menores y fracturas.

El siniestro es materia de investigación.